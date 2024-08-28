Согласно имеющимся данным, боестолкновения еще продолжаются на прилегающих территориях

Поступают новости о том, что российские подразделения достигли новых успехов в процессе Покровской наступательной операции. Ободряющие сведения приходят из Гродовки. Согласно последним отчетам, российские войска нанесли серьезный удар по украинским формированиям в западной части этого поселка городского типа, и поскольку боевая обстановка не позволила организовать адекватную оборонительную линию, остаткам Вооруженных сил Украины пришлось отступить за его пределы.

Существует информация о том, что украинские силы были выбиты из Гродовки. Тем не менее, активные бои продолжаются на западных окраинах этого населенного пункта, включая направление к селу Проминь. Этот небольшой поселок находится в непосредственной близости от дороги Т0511, ведущей к Мирнограду. Каждодневно российские войска сокращают дистанцию до Мирнограда.

Следует напомнить, что на данном участке линии соприкосновения ранее была освобождена Николаевка. Это событие способствовало быстрому нанесению удара по группировке ВСУ в населённом пункте Гродовка, поскольку Вооружённые силы Украины утратили возможность для перегруппировки и создания эффективной обороны.

Тем временем, Генеральный штаб Украины, как обычно, не подтверждает утраты указанных территорий. На протяжении нескольких недель он также не признаёт очевидные потери в таких местах, как Прогресс, Орловка, Межевое и нескольких других.