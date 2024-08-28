Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Bloomberg: Apple уволит примерно сотню сотрудников из отдела цифровых услуг
В течение года компания уже провела как минимум четыре волны сокращений

  Согласно информации Bloomberg, обладающих сведениями о ситуации, компания Apple Inc. предприняла необычный шаг, уволив приблизительно сотню сотрудников из своей группы цифровых услуг, это решение стало частью изменения приоритетов.

  Вторник ознаменовал собой известие для затронутых работников, которые были частью различных команд. Источники пожелали остаться анонимными, поскольку данное решение пока не объявлено публично. Сокращения затронули несколько инженерных позиций, и наибольшее число увольнений произошло в команде, занимающейся приложением Apple Books и Apple Bookstore. Увольнения также коснулись других сервисных групп, включая отдел, отвечающий за Apple News. Служащим сообщили, что у них будет 60 дней для поиска новой работы внутри компании, прежде чем последуют увольнения. Некоторые из работников состояли в нескольких командах, поэтому затрагиваемые области понесли косвенные потери.

  Apple Books стал менее приоритетным для компании и не рассматривается как ключевая услуга. Тем не менее, ожидается, что приложение получит новые функции в будущем. В то же время, увольнения в Apple News не свидетельствуют о снижении его значимости. Сервисы играют все более важную роль в финансовых результатах Apple, составив более 22% выручки в 2023 финансовом году.

  Сокращения в Apple происходят довольно редко, однако, в текущем году компания провела по меньшей мере четыре волны уволнений. В начале года она уволила сотни сотрудников в связи с закрытием проекта по созданию беспилотного автомобиля и прекращением работ над дисплеями microLED, а также распустила отдел в Сан-Диего.

  В последние годы услуги стали основным драйвером роста для Apple. Их доля составила более 22% от общего объема продаж в последнем финансовом году, в то время как десять лет назад она не превышала 10%. Этот рост помог компенсировать некоторую слабость в спросе на устройства.

#apple #технологии #бизнес #работники
+
Написать комментарий (0)
На заводе компании Rivian в США сгорело от 50 до 60 электромобилей
Sony выпустило приложение PlayStation Accessories для регулировки контроллеров DualSense Edge на ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
2
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона OnePlus 13
+
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
AMD gfx1201 нового поколения замечен в базе данных GeekBench
+
Трамп сообщил о готовности включить Илон Маска в своё правительство
+
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
2

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
24
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
18
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
21
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
+
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:24
Спасибо. Добрался до исходников. Я уже близок к тому, чтобы вернуть стену.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Дюсель Дора
14:23
домохозяйки винду ставят ? а ты смешон красноглазый
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
Йа Псих
14:20
Они же их официально в России не продают, как они могут повысить официальную цену в России?
Sony повысила цены на консоли PlayStation 5 и аксессуары
l33t_h4x00r
14:19
пароль Durov12345
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
l33t_h4x00r
14:17
Речь как бы о Дурове, а не о тех кто подбирал , кинул кусок как псам...на "драчку-собачку" Вы как думаете, действительно светлый человек или хотя бы двигающийся в эту сторону стал бы так делать , бу...
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Руслан Знамов
14:15
"Если вы поставите Radeon RX 7700 XT Ryzen 5 5600, то получите не самую выдающуюся производительность." Автор сего опуса уверен ? В какой игре проца не хватит ?
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Сергей Кондратенко
14:13
Был в свое время Thermaltake Big Typhoon отличная вещь несколько процов пережила. Да и кулеров всего 2 было после него. Сейчас NH-D14
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Gamandril
14:13
8800 GTX была, грела как печка, но не особо шумела. После того как купил GT 260 еще раз по-русски шум полностью исчез - вообще совсем. Потерялся на фоне тихоходных кулеров полностью. Thermaltake Thoug...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
ЧatoБoт
14:12
Но согласитесь, увколл, что в последнее время стадо ресурсных каклов и либерах резко поубавилось, а оставшиеся воют уж больно надрывно и визгливо, как при смерти находясь.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Dimkovski
14:09
А я не питаю хороших чувств к тем, кто эти купюры хватал.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем