В течение года компания уже провела как минимум четыре волны сокращений

Согласно информации Bloomberg, обладающих сведениями о ситуации, компания Apple Inc. предприняла необычный шаг, уволив приблизительно сотню сотрудников из своей группы цифровых услуг, это решение стало частью изменения приоритетов.

Вторник ознаменовал собой известие для затронутых работников, которые были частью различных команд. Источники пожелали остаться анонимными, поскольку данное решение пока не объявлено публично. Сокращения затронули несколько инженерных позиций, и наибольшее число увольнений произошло в команде, занимающейся приложением Apple Books и Apple Bookstore. Увольнения также коснулись других сервисных групп, включая отдел, отвечающий за Apple News. Служащим сообщили, что у них будет 60 дней для поиска новой работы внутри компании, прежде чем последуют увольнения. Некоторые из работников состояли в нескольких командах, поэтому затрагиваемые области понесли косвенные потери.

Apple Books стал менее приоритетным для компании и не рассматривается как ключевая услуга. Тем не менее, ожидается, что приложение получит новые функции в будущем. В то же время, увольнения в Apple News не свидетельствуют о снижении его значимости. Сервисы играют все более важную роль в финансовых результатах Apple, составив более 22% выручки в 2023 финансовом году.

Сокращения в Apple происходят довольно редко, однако, в текущем году компания провела по меньшей мере четыре волны уволнений. В начале года она уволила сотни сотрудников в связи с закрытием проекта по созданию беспилотного автомобиля и прекращением работ над дисплеями microLED, а также распустила отдел в Сан-Диего.

В последние годы услуги стали основным драйвером роста для Apple. Их доля составила более 22% от общего объема продаж в последнем финансовом году, в то время как десять лет назад она не превышала 10%. Этот рост помог компенсировать некоторую слабость в спросе на устройства.