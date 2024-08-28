Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Росатом зарегистрировал торговую марку Voyt для своих будущих электромобилей
Сообщается, что уже имеются две концептуальные модели, на основе которых будет построена целая линейка машин.

  Государственная корпорация «Росатом» зарегистрировала торговую марку Voyt, сообщает Telegram-канал «Автопоток». Этот бренд относится к категории автомобилей и его название напоминает фамилию дизайнера и руководителя проекта электромобильной отрасли «Росатома» Романа Войта. По имеющейся информации, проект уже располагает не только перспективной платформой, но и двумя концептуальными электрическими автомобилями.

  В марте текущего года «Росатом» представил полноразмерный прототип многообещающего электрофургона. Данный макет, созданный Романом Войтом, призван акцентировать внимание на более технологичном решении — унифицированной платформе, разрабатываемой корпорацией. Разработчики предполагают, что такая конструкция сможет стать основой для целого ряда электромобилей различных кузовов, включая хэтчбеки и микроавтобусы. Как утверждается в сообщении канала, у «Росатома» уже имеется прототип внедорожника с кузовом, выполненным в аналогичном дизайне.

  Весной было сообщено, что компания не намерена заниматься производством автомобилей — ее архитектура разрабатывалась для передачи и адаптации другим существующим фирмам. Тем не менее, позже Роман Войт отметил, что возможна организация сборки высоколокализованных электромобилей собственной разработки с использованием силовых комплектующих от Росатома на доступных производственных мощностях в России. Возможно, именно с этой целью и была зарегистрирована соответствующая торговая марка.

#автомобили #транспорт #электрокары #росатом
+
Написать комментарий (0)
В Южной Корее приняли закон, ужестоящий требования к электромобилям и зарядным станциям
В правительстве не поддержали законопроект об извещении владельцев автомобилей, перед их эвакуации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
12
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
2
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Юрист Дмитрий Кваша дал советы пользователям Telegram на фоне ареста Павла Дурова
+
Samsung внедряет голосовой помощник Bixby в бытовую технику BESPOKE AI
+
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
23
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
11
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Путь Халка в комиксах
1
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
2

Сейчас обсуждают

VirussX
11:28
Свынявый 🐷 , а шо случилось там у вас? 🤔 В Киеве военно-врачебные комиссии перешли на круглосуточный режим работы. "Совет обороны Киева реорганизовал работу ТЦК — для обеспечения круглосуточного п...
Армия Беларуси стягивает к украинской границе военную технику с тактическим знаком «B»
l33t_h4x00r
11:28
У меня тоже Перформа10Х , но что-то не могу достать комплект под АМ4, да и потом плюнул на это, на коромысло вешать не буду , опасаюсь, это же не боксовый кулер, а башня
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Ибрагим Исмаилов
11:24
Есть несколько видеокарт с центробежными вентиляторами - но устаревших, купленных чисто для коллекции. Повезло к слову достать полностью рабочую GTX480 и полностью перебрать её - сняв не только радиат...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Red Chimbacket
11:21
скачивай, никто не заставляет, 5 процентов как обычно для тех кто развивается, а для алкашей на даче винда вполне себе... только подавляющее количество инсталяций на андроиде... винда уже унижена
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
VirussX
11:20
Зеленский рассказал об испытаниях первой украинской баллистической ракеты
si-cat
11:16
Началось очередное гадание на ромашке 🤣
Инсайдеры назвали предполагаемые характеристики трёх видеокарт AMD серии Radeon RX 8000
Ибрагим Исмаилов
11:16
Правильно - когда нас по домам разогнали в апреле 2020 года, я потянулся не за бутылкой, а за тряпкой.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Ибрагим Исмаилов
11:14
Знаете - до сих пор многие думают будто теплотрубки это не что иное как медные прутья :))))
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Sergey Vlasov
11:14
А что тебя смутило в пониженном давлении? Работаю в вентиляции. Могу объяснить что автор правильно сказал про пониженное давление внутри корпуса. Аналогия с системами дымоудаления. Если компенсации во...
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
VirussX
11:13
Киев желает получить от G7 до конца года $50 млрд, на любые цели и без условий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем