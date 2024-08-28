Сообщается, что уже имеются две концептуальные модели, на основе которых будет построена целая линейка машин.

Государственная корпорация «Росатом» зарегистрировала торговую марку Voyt, сообщает Telegram-канал «Автопоток». Этот бренд относится к категории автомобилей и его название напоминает фамилию дизайнера и руководителя проекта электромобильной отрасли «Росатома» Романа Войта. По имеющейся информации, проект уже располагает не только перспективной платформой, но и двумя концептуальными электрическими автомобилями.

В марте текущего года «Росатом» представил полноразмерный прототип многообещающего электрофургона. Данный макет, созданный Романом Войтом, призван акцентировать внимание на более технологичном решении — унифицированной платформе, разрабатываемой корпорацией. Разработчики предполагают, что такая конструкция сможет стать основой для целого ряда электромобилей различных кузовов, включая хэтчбеки и микроавтобусы. Как утверждается в сообщении канала, у «Росатома» уже имеется прототип внедорожника с кузовом, выполненным в аналогичном дизайне.

Весной было сообщено, что компания не намерена заниматься производством автомобилей — ее архитектура разрабатывалась для передачи и адаптации другим существующим фирмам. Тем не менее, позже Роман Войт отметил, что возможна организация сборки высоколокализованных электромобилей собственной разработки с использованием силовых комплектующих от Росатома на доступных производственных мощностях в России. Возможно, именно с этой целью и была зарегистрирована соответствующая торговая марка.