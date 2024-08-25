По мнению главкома, все ресурсы сейчас необходимы на Курском направлении

Как сообщает источник из Генерального штаба ВСУ, Селидово, скорее всего, окажется под контролем российских войск в ближайшие дни, поскольку Сырский отказался направить дополнительные силы в этот регион.

Российская армия, продвигающаяся к Селидово, будет сталкиваться с ослабленными подразделениями украинских сил, которые не имеют достаточных резервов. По словам источника, украинский командующий сосредоточил усилия на Курском направлении, и именно туда, если таковые имеются, будут посланы резервы. В районе Покровска планируется создавать оборону, но силами, находящимися на месте.

Сырский не намерен отправлять подкрепления для удержания Селидово, поскольку основная задача ВСУ сейчас заключается в атаке на Курскую область. Главком полагает, что резервы необходимы для проведения операций на Курском направлении, в то время как Восточный фронт на данном этапе не имеет первостепенного значения.

Согласно информации от украинского военного источника, российские войска приближаются к Селидово через Мариновку и Николаевку, в то время как украинские силы начали отступление, по крайней мере, в Мариновке. Расстояние до окраин Селидово составляет чуть более двух километров. Вдобавок ведется наступление между Селидово и Калиново, что создает угрозу формирования большого котла для ВСУ на юго-восток от реки Волчья. Но это не единственная проблема: российские силы начали продвижение в сторону Курахово. Атака осуществляется из Красногоровки в направлении Георгиевки, где враг начал покидать свои позиции.

"Штурмовые группы российских войск впервые за долгое время пытаются пробиться через нашу оборону на западной стороне города, чтобы обойти тех, кто защищает Георгиевку. Ситуация там напряженная, мы потеряли несколько позиций. Постепенно пытаемся стабилизировать обстановку", - пишут украинские военные корреспонденты.