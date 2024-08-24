Проблема в слишком больших затратах на технологию микро OLED-дисплеев, которые должны были быть интегрированы в устройство.

Сообщается, что Meta (запрещённая на территории России экстремистская организация), приостановила свои планы по созданию премиум-гарнитуры смешанной реальности. Предполагалось, что данное устройство должно было составить конкуренцию Vision Pro на рынке AR/VR-гарнитур. Однако, согласно информации от The Information, выпуск устройства будет отложен.

Из отчётов известно, что разработка данной гарнитуры началась в ноябре прошлого года, а её выход планировался на 2027 год. Однако, в настоящее время Meta распорядились о прекращении разработки премиум-гарнитуры для своей команды Reality Labs. Это решение было принято после встречи, на которой присутствовали такие руководители, как генеральный директор Meta Марк Цукерберг, технический директор Эндрю Босворт и другие высокопоставленные лица компании.

Согласно источникам, устройство смешанной реальности Meta имела внутреннее кодовое название "La Jolla" и планировалась к запуску в 2027 году. Эта высококачественная гарнитура должна была быть оборудована микро OLED-дисплеями с экстраординарным разрешением, похожими на те, что используются в Apple Vision Pro. Отчет подчеркивает, что причиной отмены проекта стали высокие затраты на микро OLED-дисплеи. Meta стремилась установить цену устройства ниже 1000 долларов, что оказалось практически невозможным с учетом стоимости этой технологии.





Отмененная VR-гарнитура от Meta задумывалась как прямая конкуренция для Apple Vision Pro в премиальном сегменте. Устройство от компании Apple, цена которого составляет 3500 долларов, уже сталкивается с трудностями в привлечении клиентов.

Согласно слухам, Meta планирует выпустить более доступную гарнитуру Quest VR в конце этого года. Известно, что устройство разрабатывается под кодовым названием «Ventura», и его официальное название может быть Meta Quest 3S. Возможно, компания представит бюджетную гарнитуру на предстоящей конференции Meta Connect 2024, которая пройдет 25 и 26 сентября. На данный момент информации о возможностях Meta Quest 3S не так много. Однако, предполагается, что цена устройства составит примерно 200 долларов. Как сообщается, гарнитура будет поставляться без контроллеров, что позволит уменьшить стоимость.