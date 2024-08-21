Заявляется, что в связи с этим сгорело уже 18 автомобилей, но жертв удалось избежать

Компания BMW объявила о крупном отзыве автомобилей в Соединенных Штатах. Под эту программу попадают 720 796 машин различных моделей. Причиной отзыва является угроза короткого замыкания, что может привести к возгоранию, сообщает Motor1.

Проблема связана с одним из электрических соединений, расположенных рядом с насосом. Существует вероятность попадания жидкости на этот разъем, что может привести к замыканию. В случае неблагоприятного развития событий возможно даже возникновение пожара. По имеющимся данным, зафиксировано 18 инцидентов, однако, ни один из них не привел к человеческим жертвам.

В отзыв попадают автомобили, произведенные в период с 2012 по 2018 годы. В этот список входят модели 2, 3, 4 и 5 серий, кроссоверы X1, X3, X4 и X5, а также спортивный автомобиль Z4. Дилерам поручено провести проверку проблемной детали, заменить заглушку, через которую может произойти утечка жидкости, и установить дополнительный защитный экран над разъемом.

Кроме того, компания BMW объявила о еще одной кампании в Северной Америке в начале этого месяца. В рамках этой инициативы дилерам предстоит провести осмотр 105 558 автомобилей. У моделей BMW X5, X7, а также 3 и 7 серий может возникнуть неисправность стартера из-за сбоя в программном обеспечении.