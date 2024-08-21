Аналитики связывают это падение с увеличением общего количество недорогих китайских электрокаров и сокращением доли авто из других стран

В 2024 году в России цены на электрические автомобили значительно упали по сравнению с бензиновыми и дизельными, утверждают эксперты. В то же время стоимость гибридных транспортных средств, несмотря на изменения на рынке, осталась практически на прежнем уровне.

В августе средняя цена на подержанные автомобили в составила 3,8 миллиона рублей, что на 8,6% меньше, чем в январе. Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями в начале года стоили почти на 9% больше. На сегодняшний день их средняя стоимость составляет 3,64 миллиона рублей, что ниже на 352 тысячи рублей. Среди общего снижения цен больше всего пострадали электромобили, которые подешевели более чем на один миллион - на 14,6%, до 6,37 миллиона рублей.

Аналитики связывают такую тенденцию с изменением рыночных долей. В начале года на классифайде более 40% предложений приходились на немецкие электромобили, однако, к августу доля китайских автомобилей возросла до 45%, в то время как немецкие составили лишь 25%. Экземпляры в сегменте выше 7 миллионов рублей стали появляться реже, составив 24,5% от общего числа предложений.

Гибридные автомобили не подешевели значительно - снижение составило всего 2,4% по сравнению с январем, и средняя цена достигает 7,5 миллиона рублей. Этот рынок является наиболее узким, и ценовая динамика сильно зависит от состава предложений: даже несколько дорогих моделей могут значительно повлиять на "средний чек".

Структура рынка гибридов из разных стран претерпела заметные изменения. В начале года китайские марки занимали 58% от общего числа объявлений, а сейчас этот процент превышает 70%. Японские и немецкие гибриды составляют ещё 22%, что на 41% меньше, чем в начале года.