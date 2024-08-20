К утру украинские военные еще занимали позиции на северной окраине посёлка

Пока главнокомандующий ВСУ Сырский, руководствуясь личным поручением Зеленского, не прекращает направлять новые ресурсы в Сумскую область для сохранения позиций в районах Курской области на западе, обстановка на других участках поля боя, особенно в Покровском районе ДНР, становится всё более тревожной для украинской армии. Информация о продвижении и взятии под контроль новых населённых пунктов силами российской армии на Донбассе поступает практически непрерывно.

Ситуация не лучше и к северо-западу от Донецка в районе Торецка. Сообщается, что прошлой ночью войска осуществили молниеносное наступление и вошли в пгт Нелеповка, расположенный к югу от Торецка. В процессе штурма передовые отряды практически полностью заняли этот населённый пункт. По утренним данным, украинская сторона всё ещё удерживает северную часть, однако, по словам других источников, весь пгт уже полностью под контролем российских сил, и в данный момент продолжаются работы по его очистке.

Именно в этот населенный пункт отступили украинские войска из ранее освобожденного Нью-Йорка, который, как пообещал глава ДНР Денис Пушилин, вскоре вернет себе название Новгородское. Атака на Нелеповку осуществлялась с двух направлений: с южной стороны - из недавнего освобожденного Нью-Йорка, и с востока - из посёлка Железное, откуда ВСУ были выбиты три недели назад. Сражения протекают в самом Торецке, где российские силы значительно усилили натиск на киевскую группировку. Пока что информация о продвижении отсутствует, уличные бои продолжаются.

Согласно сообщениям из украинских военных пабликов, ситуация для ВСУ крайне сложная. Освобождение Нелеповки, которая фактически является предместьем Торецка, даст возможность российским войскам атаковать украинский гарнизон в самом Торецке с южной стороны. Сражение за город теперь ведется с трех участков.