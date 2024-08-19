Сообщается, что путём отказа от некоторых программ поддержки ВСУ, руководство ФРГ старается сократить свои расходы

В понедельник акции европейских оборонных компаний понесли убытки, утрачивая значительную часть прироста, достигнутого с начала года. Это произошло после объявления о том, что Германия прекращает, либо сокращает программы помощи Украине с целью снижения расходов.

В результате, акции Rheinmetall AG снизились на 5,1% во Франкфурте, Hensoldt AG потеряла 7,6%, а норвежская Kongsberg Gruppen ASA упала на 4%. Индекс европейских акций, подверженных воздействиям оборонного сектора и отслеживаемый Goldman Sachs Group Inc., снизился на 3,4%. Тем не менее, он по-прежнему демонстрирует рост на 45% в текущем году, так как инвесторы начали активно вкладываться в данный сектор на фоне растущей глобальной геополитической напряженности.

Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что, хотя текущие ключевые программы поддержки Украины со стороны Германии должны быть продолжены, новые запросы на военное оснащение не будут одобрены. Издание ссылается на документы правительства, переписку по электронной почте и заявления неназванных чиновников.

Компания Rheinmetall, занимающаяся оборонными технологиями, восстанавливает свои позиции после резкого падения котировок. Акции этой фирмы значительно упали в апреле, когда аналитики из Goldman Sachs выразили беспокойство по поводу их завышенной оценки.