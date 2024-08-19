Первое место по обороту занял китайский автопроизводитель Geely

За семь месяцев 2024 года выручка российских автодилеров от реализации новых автомобилей составила 2,53 триллиона рублей. В июле оборот достиг 380 миллиардов рублей, согласно данным «Автостат Инфо». По сравнению с июнем, этот показатель увеличился на 33 миллионов, а с январём – на 140 миллиардов. Наивысший месячный доход был отмечен в марте и составил 477 миллиардов рублей.

В июле самой прибыльной маркой стала Geely, реализации которой принесли дилерам 47 млрд рублей. Также в топ-5 вошли Lada с 44,2 млрд рублей, а также три китайских производителя: Haval (42,1 млрд), Chery (40,1 млрд) и Changan (30 млрд). В прошлом месяце кроссовер Haval Jolion стал абсолютным лидером по объёмам продаж, собрав 19,6 млрд рублей, немного опередив Lada Granta, которая достигла 19,2 млрд. Замыкают пятёрку лучших модели Chery Tiggo 7 Pro Max с 18 млрд, Geely Monjaro с 17,8 млрд и Lada Vesta с показателем в 15,5 млрд.

Китайские автопроизводители, которые в значительной степени способствуют доходам в автомобильной отрасли, продолжают усиливать своё присутствие на российском рынке. По итогам первого полугодия их доля выросла до 59 процентов. В количественном выражении продажи китайских автомобилей за тот же период увеличились на 221 процент по сравнению с первой половиной 2023 года, приблизившись к полумиллиону проданных автомобилей.