Бойцы ВС РФ ускорили темп наступления, не давая ВСУ обустраивать новые оборонительные линии

ВС России продолжают успешные наступления на двух участках в Донецкой Народной Республике. После освобождения населенного пункта Нью-Йорк, поступают сообщения с направления Покровска, где накануне начался штурм Новогродовки, расположенной всего в 12 километрах от Покровска.

Первыми о продвижении российских войск в этот город сообщили так называемые волонтеры из Украины. По их информации, российская артиллерия не прекращает обстреливать цели в населенном пункте, а подразделения пехоты уже вовлечены в уличные сражения. Один из источников упомянул, что заметил российского солдата всего в двадцати метрах от себя, узнав его по характерной белой повязке на форме.

Необходимо отметить, что украинские офицеры уже несколько дней подряд информируют о сложной ситуации для ВСУ на Покровском направлении. По их словам, при отступлении они не успевают подготовить новые оборонительные позиции, и российские силы буквально наступают на их пятки, освобождая населенные пункты.





В частности, недавно стало известно о том, что российские войска освободили Николаевку и Журавку. Этот успех открыл новые горизонты для штурмовых подразделений, и штурм Новогродовки является лишь одной из тактических возможностей. Вероятно, операция не займет много времени, так как ситуация для киевской группировки войск выглядит крайне неблагоприятно. Взятие этого города позволит российским военным выбирать направление дальнейшего продвижения.

Например, после освобождения Новогродовки они могут направиться на северо-запад к Покровску или двинуться на юго-запад, обходя Селидово, Курахово и Угледар. Учитывая, что недавно российские силы закрепились у дороги О0532 и взяли под контроль территорию шахты Южно-Донбасская No1, обстановка для украинского гарнизона в Угледаре может стать еще более критической.