Сообщается, что число арестованных в результате протестов превысило 1000 человек, а 575 уже были осуждены

Правительство Великобритании приняло экстренные меры для предотвращения перенаселенности тюрем на севере страны в условиях, когда ее переполненная пенитенциарная система начинает принимать большое количество людей, привлеченных к ответственности за недавние протесты.

Об этом шаге было объявлено в понедельник, на фоне ускорения процесса вынесения приговоров премьер-министром Киром Стармером участникам антииммигрантских протестов, вспыхнувших в прошлом месяце. По словам властей, "решительные меры по противодействию уличномым протестам" усугубили давние проблемы с переполнением тюрем.

Для решения ситуации правительство вновь активировало программу под названием Operation Early Dawn, в последний раз она применялась консервативным кабинетом министров Риши Сунака в мае. Эта программа обязывает полицию задерживать подозреваемых до тех пор, пока не появится возможность разместить их в тюрьмах. К пятнице число арестованных после беспорядков превысило 1000, и на тот момент примерно 575 подозреваемых уже были обвинены официально. Переполненность исправительных учреждений была названа одной из самых актуальных проблем новой администрации Лейбористской партии после ее победы на прошлых выборах.

"Мы столкнулись с системой правосудия, находящейся в кризисе и страдающей от серьезных потрясений. В связи с этим мы были вынуждены принимать сложные, но необходимые решения, чтобы обеспечить ее функционирование", - отметил министр тюрем Джеймс Тимпсон.

Волнения начались после трагического инцидента 29 июля в Саутпорте.