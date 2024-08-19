По словам экспертов, это может произойти уже этой осенью

Этой осенью в Российской Федерации может произойти значительное удорожание курсов обучения в автошколах. По мнению экспертов, цены на стандартные программы возрастут на 30-50%, как сообщил главный аналитик Национального совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин, на которого ссылаются средства массовой информации .

"Увеличение стоимости связано с ростом цен на бензин и обслуживание учебных автомобилей, нехваткой инструкторов, а также с подъемом арендных ставок на помещения и земельные участки", - отмечается в Telegram-канале эксперта.

По словам Александра Лыткина, в настоящее время средняя цена обучения в Москве находится на уровне 45-50 тысяч рублей. Эта сумма покрывает основные затраты, однако автошколы стремятся зарабатывать, предлагая ученикам дополнительные занятия.

Автошколам необходимо обновлять свой автопарк, включая машины как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Одной из причин, способствующих увеличению стоимости обучения в автошколах, является нехватка опытных инструкторов, возникшая из-за низких заработных плат. Также повышают цены аренда учебных помещений и автодромов.

В Государственной Думе снова собираются разработать законопроект с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают отмену штрафа за отсутствие при себе водительского удостоверения, если у водителя есть его электронная версия. В настоящее время за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, если у водителя отсутствует и свидетельство о регистрации автомобиля, его транспортное средство может быть помещено на специализированную стоянку.