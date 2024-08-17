По словам источников, данное решение должно будет конкурировать с GPU от Nvidia и Intel

Компания Arm, прославившаяся своей ролью в разработке архитектуры большинства SOC, в том числе чипов Qualcomm и Apple, в настоящее время разрабатывает собственный видеоускоритель, чтобы составить конкуренцию таким гигантам, как Nvidia и Intel. В израильском филиале компании работает около ста инженеров, занимающихся проектированием чипов и ПО в рамках глобальной группы, ответственной за графические процессоры.

Согласно информации издания Globes, основное внимание в разработке графических процессоров уделяется играм. Однако, рассматривается также возможность их использования в сфере обработки данных искусственного интеллекта, если разработка приведет к созданию готового продукта. Неясно, будет ли это настольный GPU, так как компания не комментирует текущие слухи и догадки.

Необходимо выяснить, собирается ли Arm создать видеокарту, совместимую с процессорами x86 и ARM, или планирует разработать собственный SoC для систем с более мощным графическим решением. Это особенно актуально в свете того, что компания разрабатывает флагманский графический процессор и его более доступный аналог Mali, которые уже имеют функции, конкурирующие с настольными решениями.

В данный момент большая часть современных дискретных GPU исключительно работают с чипами x86/x86-64. Хотя можно попытаться настроить графический процессор Intel Arc для работы с Arm Ampere, это довольно сложная задача, требующая значительных усилий и терпения для настройки оборудования и установок драйверов.

С учетом успешного старта Snapdragon X от Qualcomm и прогнозируемого появления настольных форматов в ближайшем будущем, может сформироваться рынок дискретных видеоускорителей, специально адаптированных для архитектуры ARM.