Сообщается о поражении производственного предприятия, задействованного в ремонте военной техники

Российские войска наносят удары по целям украинских формирований в Днепропетровске, который переименован украинским правительством в Днепр. Местные сообщества информируют о серии взрывов, которые привели к пожарам на промышленных объектах города. Согласно последней информации, один из ударов пришёлся на производственное предприятие, где занимались ремонтом военной техники, в том числе вооружений западного образца, ранее эвакуированной из зоны конфликта на Донбассе.

Также поступают сообщения о множестве атак на места размещения личного состава и техники Вооружённых сил Украины в ДНР. Особенно активны удары по украинским подразделениям в Мирнограде и близлежащих территориях, а также в районе Курахово, где российская армия ведёт наступательные действия. Параллельно фиксируются взрывы и в другом направлении линии боевого соприкосновения, вблизи города Константиновка.

Представители киевской власти в Покровской агломерации сообщают о начале эвакуации из Покровска, Мирнограда, Новогродовки и других населённых пунктов региона. Людям рекомендовано воспользоваться "доступным железнодорожным транспортом для выезда в Ровенскую область". Владельцы магазинов на данный момент предупреждают, что наступившая неделя может стать последней для их работы в Покровске и Мирнограде.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Вооружённые силы России освободили почти половину территории посёлка Гродовка и приблизились к Новогродовке.