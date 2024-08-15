Данная модель представлена в двух комплектациях и обойдётся примерно в 3 миллиона рублей





Российская филиал марки Geely сообщил о старте продаж 4,8-метрового седана под названием Preface. Эта новинка будет соперничать с моделями по типу Chery Arrizo 8, Changan Lamore и Dongfeng Aeolus Shine Max и предлагается в двух версиях с единственным двигателем.

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Цены и детали о комплектациях Geely Preface были опубликованы неделю назад. В базовой версии Luxury стоимостью 2 990 900 рублей включены светодиоды, 17-дюймовые диски, отделка интерьера из кожзаменителя, экраны на 10,2 и 12,3 дюйма для приборной панели и мультимедийной системы, восемь динамиков, система кругового обзора, водительское сиденье с электроприводом и двухзонный климат-контроль. Также предусмотрен бесключевой доступ, передние и задние парктроники, а также шесть подушек безопасности.

Седан в комплектации Flagship, стоимостью 3217990 рублей, выделяется 18-дюймовыми колесами, вентиляцией передних сидений, усовершенствованной аудиосистемой с 12 динамиками и обширным набором электронных помощников. Среди последних можно отметить адаптивный круиз-контроль, системы контроля движения и распознавания дорожных знаков, а также «умный» дальний свет.





Geely Preface для российского рынка комплектуется лишь двухлитровым турбированным двигателем, мощностью 200 лошадей и крутящим моментом 325 Нм, в паре с семиступенчатым «роботом». Автомобиль предлагает систему выбора режимов движения, которые можно настраивать при помощи селектора на центральной консоли. Всего есть четыре предустановленных режима: Eco, Comfort, Sport и Smart.

Тем временем в Китае Geely активно расширяет свой ассортимент электрических моделей. В этом месяце ожидается появление небольшого электрического хэтчбека Geometry Xingyuan, который будет стилистически напоминать Smart. По предварительным данным, его стоимость составит менее 1 миллиона рублей.