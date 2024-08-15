Украинские формирования постепенно вытесняются с территорий Российской Федерации

В течение суток российские силы завершили зачистку населенного пункта Крупец от украинских войск, восстановив контроль над селом. Продолжается отражение попыток вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщается в новой отчётности Министерства обороны о ситуации в российском регионе.

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По данным, представленным ведомством, Киев предпринял попытку прорыва с участием 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в сторону Кремяного, однако, безуспешно. Также сорвана подготовка противоборствующей стороны к ударам по российским позициям западнее Русской Конопельки. Российские войска нанесли удары артиллерии и авиации по местам сосредоточения бойцов 82-й и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено 11 единиц техники, среди которых пять БМП Bradley.

Что касается упомянутого села Крупец, оно расположено в Беловском районе Курской области. Данный населённый пункт вновь оказался под контролем российских войск. В течение суток украинские формирования продолжали попытки прорвать оборону, задействовав мобильные группы в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Были атакованы скопления живой силы и техники ВСУ в Ольговке, Снагости, Погребках, Мирном, Заолешенке, Успеновке и Южном.

На территории Сумской области, вблизи села Лубны, колонна из 15 топливозаправщиков была поражена ракетой ОТРК «Искандер», вероятно, с использованием кассетной боевой части для нанесения максимального ущерба. В воздухе действовала авиация, нацелившись на резервы ВСУ в Юнаковке, Хотени и Кондратовке. Украинские источники отмечают, что потери ВСУ на своей территории начинают превышать потери в Курской области.