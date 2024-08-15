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Zelikman
ЦРУ сделала некоторые инвестиции в компанию Quantum Circuits
Данная компания занимается разработкой квантовых компьютеров, и сейчас стремится коммерциализировать свои технологии

  Sequoia Capital, при поддержке Quantum Circuits Inc., сумела привлечь свыше $60 миллионов от инвесторов, среди которых оказался фонд, созданный Центральным разведывательным управлением США. Это произошло на фоне усиливающихся опасений по поводу возможного влияния квантовых вычислений на безопасность.

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  В четверг единственная портфельная компания Sequoia в данной новой области объявила о получении инвестиций от In-Q-Tel Inc., некоммерческой организации, финансируемой американскими спецслужбами. Quantum Circuits планирует использовать эти средства для коммерциализации возможностей своего сверхпроводящего квантового компьютера, обладающего встроенными функциями исправления ошибок.

  Несмотря на то, что квантовым компьютерам еще предстоит пройти ряд этапов, прежде чем они достигнут революционной производительности, опасения относительно их военно-экономических преимуществ подогревают интерес инвесторов. Потенциал квантовых технологий, которые могут оказаться в миллионы раз быстрее традиционных компьютеров, привлекает внимание таких гигантов, как Alphabet Inc., Honeywell International Inc. и International Business Machines Corp., а также правительственных структур по всему миру.

  Компания Quantum Circuits, отделенная от Йельского университета, нацелена на повышение эффективности исправления ошибок в квантовых компьютерах, что сделает их более привлекательными для коммерческого использования. В отличие от традиционной стратегии, которая предполагает сначала масштабирование, а затем устранение ошибок, компания из Нью-Хейвена предлагает использовать сверхпроводящую архитектуру, основанную на технологии двойного рельсового резонатора. Это позволит осуществлять коррекцию в реальном времени, как отметил соучредитель Роберт Шелкопф, профессор прикладной физики в Йеле.

#финансы #технологии #компьютер #цру #вычисления #квантовый #quantum circuits
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