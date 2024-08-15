Сообщается, что данная модель позже окажется и на российском рынке

В Китае начался производственный процесс нового поколения кроссовера Changan CS75 Plus, сообщает портал Ithome. Автомобиль получил полностью переработанный дизайн как кузова, так и интерьера. Под капотом у него установлен 1.5-литровый турбированный двигатель. Несмотря на то, что производство запущено, еще не все характеристики модели известны. В перспективе, данная модель должна будет оказаться на рынке Российской Федерации.

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Новая версия "Семьдесят пятого" увеличилась по сравнению с предыдущей моделью на 60 миллиметров в длину, на 45 миллиметров в ширину и на 90 миллиметров в колесной базе. В итоге её размеры составляют 4770х1910х1695 миллиметров, а расстояние между осями достигает 2800 миллиметров.

Для новой модели подтвержден двигатель с турбонаддувом объемом 1.5 литра. Ссылаясь на данные китайских изданий, его мощность составляет 188 или 192 лошадиных сил в зависимости от варианта исполнения. Возможно, в будущем появится также мотор объемом 2 литра. Информация по поводу трансмиссии пока отсутствует. Вероятно, кроссовер будет исключительно переднеприводным.

На российском рынке в настоящее время предлагается предыдущая версия. В единственной конфигурации, с турбированным двигателем мощностью 167 лошадок, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом, автомобиль стоит 2,85 миллиона рублей.

Интерьер четвертого поколения CS75 Plus был представлен месяц назад. Его главной особенностью стал кластер из трех экранов различного размера. Кроме того, обновился двухспицевый руль и центральный тоннель, на котором остались только две беспроводные зарядки и подлокотник с отсеком для мелочей.