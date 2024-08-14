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Zelikman
Microsoft внедряет в свой браузер Edge ряд функций с искусственным интеллектом
Сообщается, что компания уже вводит опцию, которая будет анализировать тексты через встроенное PDF-расширение

  Корпорация Microsoft поставила перед собой цель внедрить технологии искусственного интеллекта в свой веб-браузер, открывая возможности для новых функций. В частности, планируется добавить во встроенную PDF-читалку новую опцию, использующую искусственный интеллект для анализа документов с целью поиска ключевых слов и фраз, а также предоставления полезной информации о них.

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  Эта функция, поддерживаемая Copilot, станет доступной при нажатии на новую кнопку рядом с уже знакомой кнопкой "Спросить второго пилота" в интерфейсе читалки PDF. Она запускает процесс сканирования всего PDF-документа для получения значимых ключевых слов и выражений. После их генерации пользователи смогут кликнуть на любое из них, чтобы открыть боковую панель второго пилота в браузере, которая предложит дополнительный контекст или информацию по выбранному ключевому слову.

  Данная функция является одной из нескольких возможностей, основанных на искусственном интеллекте, которые появились в Edge. Браузер теперь предлагает интеллектуальный поиск, который предоставляет релевантные данные и слова, упрощая процесс нахождения информации на веб-странице. Пользователи также могут создавать персонализированные темы для своего браузера с помощью генератора тем на базе ИИ, который преобразует текстовые идеи в визуальные оформления. Еще одна функция применяет искусственный интеллект для автоматического именования групп вкладок, что помогает пользователям более эффективно организовывать свои действия в интернете.

  Согласно Canary preview, Microsoft, похоже, активно работает над улучшением возможностей Edge в предоставлении рекомендаций по веб-сайтам с использованием технологий искусственного интеллекта. Конкретные детали и функции этих рекомендаций пока остаются неясными, так как они еще не доступны в тестовых версиях. Однако, учитывая стремление Microsoft внедрить ИИ в Edge, можно ожидать, что со временем эти функции будут реализованы.

#microsoft #технологии #искусственный интеллект #edge #copilot
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