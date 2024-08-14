Ранее ожидалось, что данное ограничение будет снято уже в ноябре

Российские власти решили продлить запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. В официальном сообщении в Telegram-канале кабинета министров говорится, что этот шаг принят для "обеспечения стабильности на рынке топлива в условиях продолжающегося сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах". Ранее ожидалось, что запрет будет снят в ноябре.

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Изначально ограничения были введены в начале весны и должны были действовать до конца лета, однако, с мая по июль они фактически не применялись из-за избытка топлива на рынке. С 1 августа власти вновь ввели запрет на экспорт бензина, пояснив свое решение резким ростом как биржевых, так и розничных цен. В правительстве уточнили, что текущее ограничение не касается поставок по международным межправительственным соглашениям и оказания гуманитарной помощи. Помимо этого, обычным гражданам России разрешено вывозить бензин для личных нужд.

Подобное эмбарго на экспорт нефтепродуктов уже вводилось в Российской Федерации в период с сентября по ноябрь 2023 года. В зимние месяцы оно было приостановлено из-за сезонного снижения спроса, а также с целью поддержания высокого уровня производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.