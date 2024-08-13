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Zelikman
В Курской области начали применять новые ударные дроны «Князь Вандал Новгородский»
Изделие было разработано новгородским Научно-производственным центром «Ушкуйник»

  Украинские силы, проникнувшие в Курскую область, потеряли значительное количество бронированной техники за 3 дня из-за атак беспилотников, несмотря на то что большая часть техники была оборудована системами радиоэлектронной борьбы. Украинские источники также заявили о активной работе РЭР и РЭБ ВСУ на территории Российской Федерации. Всё же FPV-беспилотники российской армии продолжали успешно достигать целей и обеспечивали четкое наблюдение до самого завершения операций.

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  Основным фактором является то, что в Курской области российские войска впервые применили новый FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», созданный новгородским НПЦ «Ушкуйник», который управляется с помощью волоконно-оптического кабеля. Его характеристики не раскрываются, однако ясно, что системы РЭБ не оказывают на него влияния, а также видеозаписи с оперативного контроля имеют высокое качество.

  "Ну что. Раз уж оно всё равно утекло. Держите, небратья. «Князь Вандал Новгородский» разбирается с захватчиками, пришедшими на мою родную курскую землю. Это только за вчера-позавчера. Скоро будет ещё много", - сообщают военные Telegram-каналы.

  В настоящий момент никаких официальных новостей по этому вопросу не поступало, и на сайте НПЦ «Ушкуйник» также тихо. Однако, накануне на одном участке в Курской области удалось за непродолжительное время уничтожить 6 или 7 единиц украинской бронированной техники с помощью беспилотных летательных аппаратов, несмотря на функционирующую систему радиоэлектронной борьбы.

#сво #технологии #армия #оружие #дроны-камикадзе #курская область
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Бойцы РФ в Курской области впервые применили дрон, не подверженный влиянию средствам РЭБ ВСУ
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