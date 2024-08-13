Предприятия холдинга будут продолжать улучшать эффективность своих производственных линий

Предприятия, относящиеся к холдингу «Высокоточные комплексы», увеличили объем производства управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь». Это стало возможным благодаря модернизации производственных мощностей, как сообщили в холдинге.

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Процесс изготовления боеприпасов «Краснополь» был оптимизирован, что позволило улучшить эффективность производства. Работы в данной области не прекращаются. Выпуском этих снарядов занимается Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое является частью холдинга «Высокоточные комплексы».

"Комплекс мероприятий по улучшению производства уже завершен, однако дальнейшие работы в этом направлении не прекращаются", - заявил представитель холдинга.

В начале 2024 года Министерство обороны сообщило о значительном наращивании поставок высокоточного боеприпаса «Краснополь». Эти боеприпасы, поступающие в российские вооруженные силы, позволили значительно усилить удары по украинским формированиям с применением управляемых боеприпасов, что способствовало увеличению потерь Вооруженных сил Украины в технике и артиллерии.

Снаряд «Краснополь», обладающий высокой точностью и калибром 152 миллиметров, обладает лазерным целеуказателем-дальномером, разработан для точного наведения на цель. Данный боеприпас способен использоваться с различными типами артиллерийских систем, включая современные самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ», «Мста-С» и «Мста-СМ». Максимальная дальность его полета составляет до 20 км, а вес боевой части равен 8 кг. Лазерный целеуказатель снаряда «Краснополь» может одновременно захватывать три различных цели, что повышает его эффективность на поле боя.