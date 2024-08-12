Данное изделие сможет переводить до 500 кг полезного груза и преодолевать порядка 150 км

Курганский машиностроительный завод, входящий в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Государственной корпорации «Ростех», выставил новое роботизированное шасси легкого класса под названием «Каракал». Это малогабаритный гусеничный дрон, который может быть оснащён разнообразным оборудованием для выполнения большого количества задач. Новинка будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

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Объект оснащён комплексом дистанционного управления РТК-Л, включающим в себя камеры, тепловизионный прибор, навигационную систему и радиопередатчик, защищённый от помех. Предоставляемое оборудование даёт возможность управлять беспилотником с пульта на дистанции до 2 километров, включая условия низкой видимости. Это существенно увеличивает функциональность устройства.

Платформа обладает грузоподъемностью свыше 500 килограмм и радиусом действия в 150 километров. Важно отметить, что на этот дрон можно устанавливать различные виды оборудования. Это делает его универсальным для транспортировки грузов и выполнения множества других задач.

Со словам Бекхана Оздоева, члена бюро Союза машиностроителей России и индустриального директора кластера вооружений Госкорпорации Ростех, предприятия концерна активно разрабатывают целый ряд роботизированных комплексов. Среди них имеются наземные дроны, аппараты для дистанционного разминирования и многие другие системы. Одним из новшеств, которое будет представлено на форуме в этом году, станет «Каракал». Его ключевое достоинство – универсальная конструкция, позволяющая легко адаптировать платформу под различные нужды. Также стоит отметить отличные ходовые качества робота. Он отличается высокой маневренностью и компактными размерами, что позволяет использовать его в условиях, где применение традиционной техники затруднено. Например, в условиях городской постройки.