По словам истцов, компании было известно, что использование подобного контроллера на борту подводной лодки является небезопасным

Первый судебный процесс по делу о гибели, связанной с взрывом подводной лодки Titan в 2023 году, в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Адвокаты акцентируют внимание на нескольких обстоятельствах, которые могли повлиять на данный трагический случай. Одним из таких аспектов стал недорогой игровой контроллер Logitech F710, который использовался как основное средство управления подводной лодкой.

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Недавно наследники Поля-Анри Луи Эмиля Наржоле подали иск против компании OceanGate, Inc. и других сторон, среди которых и наследники покойного генерального директора OceanGate Стоктона Раша. В иске заявлена компенсация в размере не менее 50 миллионов долларов.

Истцы утверждают, что OceanGate и другие ответчики многократно получали предупреждения от экспертов и инженеров, которые указывали на потенциально смертельные риски, связанные с выбором конструктивных решений и эксплуатацией подводного аппарата Titan.





Одной из обсуждаемых проблем в дизайне стал выбор игрового контроллера Logitech F710 в качестве основного устройства для управления подводным аппаратом. В интервью, проведенном в 2022 году с журналистом Дэвидом Погу, Раш продемонстрировал контроллер, оснащенный 3D-напечатанными насадками для большого пальца, гордо заявив: "Мы управляем всем этим благодаря этому игровому контроллеру".

Игровые контроллеры применяются в сфере военных и космических исследований, поскольку новые поколения освоили их использование, накопив значительный опыт. Тем не менее, решение исключить дополнительные проводные средства управления в Titan вызывало серьезные сомнения и воспринималось как небезопасное перед погружением.

Раш, уже ставший объектом критики, проигнорировал эти опасения. Он сказал Погу: "Иногда вопросы безопасности становятся просто пустой тратой". Раш говорил не только об использовании Logitech F710, но и о ряде других проблем, поднятых в контексте дизайна Titan. Кроме того, иск о неправомерной смерти упоминает как контроллер, так и другие аспекты, которые ставились под сомнение ещё до начала погружения к обломкам Титаника.