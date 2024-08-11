В настоящий момент подробности не раскрываются, а компания опубликовала лишь анонсное изображение задней части автомобиля

На Автомобильной неделе в Монтерее, которая началась 9 августа, Acura представит новый концепт-кар, название которого пока остается секретом. Этот автомобиль появится перед выпуском серийного электрокара, обладающего обновленным дизайном и созданного на совершенно новой платформе, как сообщается в официальном пресс-релизе компании.

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В тизере новинки чётко видна задняя оптика, выполненная в актуальном стиле "монофонаря". Название бренда, расположенное ниже, видимо, будет подсвечиваться. Известно, что предстоящий концепт относится к классу кроссоверов. Силуэт, показанный на изображении, намекает на то, что автомобиль выполнен в стиле кросс-купе.

Пока отсутствуют любые дополнительные сведения о новом автомобиле. Acura предпочитает держать в секрете как название, так и технические характеристики, а также описание платформы. Единственное, что можно предположить, это то, что модель скоро появится на рынках и у официальных дилеров в следующем году.

Суперкар Honda/Acura NSX также ожидает переход на электрическую платформу. Он больше не производится, а его последняя версия была гибридной. В настоящее время идет разработка его преемника, который станет ключевой моделью новой линейки полностью электрических автомобилей и будет значительно отличаться от своей предшественницы.