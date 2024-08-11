В Великобритании не прекращаются стычки между правоохранительными органами и протестующими против миграционной политики. Полиция сообщила, что в результате беспорядков, произошедших в Лондондерри в субботу, десять полицейских получили травмы.
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В соответствии с информацией представленной правоохранительными органами Северной Ирландии, в атаке на полицию были использованы пиротехнические изделия, бутылки с горючей смесью и сигнальные ракетные снаряды. Суперинтендант Уильям Колдервуд, ответственный за город Дерри-Сити и округ Страбейн, подтвердил, что один человек был задержан.
"На данный момент нами произведен один арест, однако мы хотим заверить вас, что проводится тщательное расследование для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в этом насилии", — отметил представитель властей.
Суперинтендант Колдервуд охарактеризовал происшествия как "постыдные и бессмысленные". Эти события произошли после того, как в субботу тысячи людей вышли на улицы Белфаста для участия в акции против расизма.
Кроме того, рано утром в субботу в мечеть, расположенную в графстве Даун, была брошена зажигательная бомба. Полицейские расценили данный инцидент как происшествие с расовой подоплекой. После данного случая были задержаны пять человек.
Также в королевстве не прекращаются массовые драки между приезжими и коренными жителями. Как видно из поступающих видеоматериалов, правоохранительные органы выступают на стороне мигрантов.