Сообщается, что завод в Ллантрисанте начнёт уничтожать до 4000 тонн печатных плат и других микросхем в год

После анонса своего "революционного" проекта по переработке электронных отходов несколько лет назад, Королевский монетный двор Великобритании начал преобразовывать электронные устройства и печатные платы в чистое золото. Это государственное предприятие применяет свой завод в Ллантрисанте, Уэльс, для извлечения золота из техники, превращая его в ювелирные изделия и, в конечном итоге, в памятные монеты.

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По словам операционного директора Лейтона Джона, традиционные методы добычи золота из печатных плат требуют больших затрат энергии и используют вредные химические вещества. Однако, в Ллантрисанте применяется новая технология, разработанная канадской фирмой Excir, которая, как утверждается, обеспечивает аналогичные результаты при комнатной температуре и делает процесс более быстрым.

Королевский монетный двор планирует перерабатывать до 4000 тонн электронных отходов в год, извлекая 99 процентов золота из печатных плат и производя до 450 килограммов этого драгоценного металла. В процессе переработки печатные платы нагреваются для удаления электронных компонентов, после чего катушки, конденсаторы и транзисторы сортируются и отправляются на переработку.

Технология Excir предполагает использование химического раствора для извлечения компонентов, который затем фильтруется, чтобы получить чистый золотой порошок. Этот порошок можно нагревать в печи для восстановления твёрдого золота. Ранее Великобритания отправляла свои электронные отходы на переработку за пределами страны, но теперь, как сообщает Джон, Королевский монетный двор способен самостоятельно осуществлять весь процесс.

Королевский монетный двор отмечает, что каждый год электроника с истекшим сроком службы, устаревшие компьютеры и устройства с «батарейкой или разъемом питания» генерируют в Великобритании около 50 миллионов тонн электронных отходов. Прогнозируется, что к 2050 году этот объем вырастет до 120 миллионов тонн. В недавнем отчете ООН указано, что в глобальном масштабе количество электронных отходов увеличивается на 2,6 миллиона метрических тонн ежегодно.