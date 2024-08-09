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Zelikman
В ЧВК «Вагнер» заявили о готовности вновь прийти на защиту России
В настоящий момент часть "музыкантов" уже находится в Курской области для отражения нападения ВСУ

  Российские военные подразделения провели ряд атак на резервные силы украинских формирований в Сумах и окрестностях Сумской области. На сегодняшний день, российским вооруженным силам удалось нанести ракетно-бомбовые удары, в результате которых был ликвидирован личный состав и несколько единиц бронетехники. Сообщается, что украинское руководство посчитало, что деятельность российской авиации и ракетных войск были значительно подавлены, что способствовало переброске резервов.

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  В результате были применены фугасные авиационные бомбы с модулями планирования и коррекции и баллистические системы с кассетными боеприпасами. Эти удары помешали планам Вооружённых сил Украины по перемещению к границе Курской области новой группы бойцов, включая подразделения территориальной обороны, которые пытаются укрепить позиции на данном участке.

  Сообщается, что российские противодиверсионные отряды взяли в плен нескольких украинских солдат, принимавших участие в операции. Четверо из задержанных сообщили, что они являются солдатами одного из батальонов теробороны.

  По поводу событий в Курской области, руководство Частной Военной Компании «Вагнер» сделали официальное заявление, в котором говорится, что организация с самого начала своего создания была нацелена на отстаивание интересов России и процветание российского народа, и компания готова отправиться на защиту своей Родины.

  "Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда", - заявили в компании.

#сво #всу #армия #бои #вагнер #чвк
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