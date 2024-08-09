По словам производителя, данный ускоритель существенно улучшит возможности транспортных средств в сфере ИИ

Компания Intel представила первую дискретную видеокарту, разработанную специально для автономных Smart-автомобилей, в ответ на растущий интерес к ИИ в автомобильном секторе. Этот видеоускоритель, базирующийся на архитектуре Intel Arc Alchemist, является модификацией чипа ACM-G10 Xe-HPG и имеет предельное потребление в 225 Вт. Новинка, получившая наименование A760A, включает в себя 28 ядер Xe, 28 блоков трассировки лучей и до 448 XMX.

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С тактовой частотой 1963 МГц, A760A демонстрирует производительность FP32 с точностью до 14 терафлопс и максимальную вычислительную мощность для задач ИИ в 229 триллионов операций в секунду. Среди других значительных характеристик выделяются 16 гигабайт памяти, шина 256 бит и интерфейс PCIe 4.0 × 16.

Согласно сообщениям, чип A760A обеспечивает увеличение скорости до 40% в нескольких важных сферах. Он также ориентирован на поддержку функций следующего поколения в автомобилях, включая системы распознавания голоса, камеры и управление жестами, что, по мнению компании, может превратить автомобили в "интерактивные мобильные центры".

В рамках стратегии Intel по усовершенствованию водительского опыта новый процессор способен одновременно запускать AAA-игры и приложения с использованием ИИ, ориентированные на ПК. Кроме того, чип будет обеспечивать работу голосовых помощников, основанных на больших языковых моделях, а также улучшит интерфейс мультимедийных систем автомобилей.

По информации от Intel, ее специализированные автомобильные системы на чипах дадут возможность автопроизводителям разрабатывать единую платформу для разных автомобилей с различными уровнями оснащения. Этот графический процессор начнет массово использоваться в китайских автомобилях с начала следующего года, что ознаменует переход к "управлению салоном с помощью ИИ и улучшенной персонализации". Компания также подтвердила, что в дальнейшем она сосредоточится на "внедрении потенциала ИИ в устройства любой формы и размера".