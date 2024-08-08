По мнению экспертов, Киев может направить свои силы в сторону Курчатова, или в направлении Рыльска

После выхода на курскую территорию украинское руководство задумало операцию минимум в двух направлениях. В сторону Курчатова, где находится Курская атомная станция, но для этого ему необходимо будет преодолеть ещё и Суджу, а также на северо-запад, через Коренево, в направлении Рыльска. Для выполнения этих целей Киев привлек большое количество боевой техники, включая американские бронемашины «Bradley».

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Вместе с этим, стремясь усилить свои наступательные действия, Украинские формирования применяют дроны и ракеты для атак по населённым пунктам региона. ИО губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что в ночное время в небе над регионом удалось перехватить семь ракет. Также стало известно, что несколько ракет и БПЛА украинских вооруженных формирований были уничтожены в районе Курчатова.





С направления посёлка Свердликово украинская группировка продвигается к Коренево, где находится железнодорожная станция, через которую раньше курсировали поезда в Киев. По данным на 4 часа утра российские войска смогли приостановить наступление противоборствующей стороны на этом участке. Понесенные потери вынудили Вооруженные силы Украины отступить. Тем не менее, Киев не прекращает активно применять артиллерию.

Обстановка в районе Суджи не прекращает быть напряженной.