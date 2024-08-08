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Zelikman
В сеть выложили фотографии новых электромобилей компании Li Auto
Сообщается, что компания планирует презентацию M7, M8 и M9 в 2025 году, а в настоящий момент данные модели проходят дорожные тесты

  Китайская автомобильная компания Li Auto (Lixiang), ранее фокусировавшаяся на гибридных моделях, на данный момент работает над новой серией полностью электрических автомобилей, которые не нуждаются в двигателях внутреннего сгорания. В рамках этой серии три кроссовера с предполагаемыми названиями M7, M8 и M9 проходят одновременно испытания на дорогах. Эту информацию подтвердили недавно опубликованные шпионские фотографии от Car News China.

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  На снимках можно разглядеть три различных модели, отличающихся как размерами, так и стилистическими элементами. Первая модель в ряду, которую уже демонстрировал главный дизайнер Li Auto Бен Баум в середине прошлого месяца, больше напоминает минивэн в стиле Li Mega, чем привычный внедорожник. Особенностью её дизайна является двухобъёмный профиль, а в качестве основного конкурента производитель видит Tesla Model X.

  Прототипы M8 и M7, следующие за Li M9, имеют более "кроссоверные" формы. Практически не отличаясь друг от друга по дизайну, они лишь различаются размерами, что также наблюдается в современных гибридах Li L8 и L7. На данный момент информации о силовых установках для этих электромобилей не имеется.

  Согласно первоначальному плану компании Li Auto, эти три модели должны были выйти на рынок во второй половине 2024 года. Однако, теперь презентацию перенесли на 2025 год. В компании объяснили, что им нужно время для расширения сети специализированных зарядных станций быстрого действия. В то же время, в следующем году ожидается выход более компактного электрокроссовера с обозначением M6, который будет аналогом уже представленного гибрида L6.

#китай #автомобили #рынок #транспорт #электрокары #li auto
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