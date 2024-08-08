Компании Sony на сегодняшний день удалось реализовать 61,7 миллиона устройств данной модели.

Отчет о финансовых результатах Sony за первый квартал 2024 года демонстрирует, что за указанный период было реализовано 2,4 млн устройств PlayStation 5. Это число значительно ниже предыдущих 4,5 млн продаж в последнем квартале, а также меньше 3,3 млн, проданных в аналогичном периоде 2023 года.

реклама

Эксперты предполагали, что продажи PS5 достигнут 3 млн единиц за квартал, что значительно превышает фактические результаты. С 61,7 млн проданных консолей PS5 теперь занимает 14-е место в списке самых успешных игровых систем, немного отстав от NES с показателем 61,91 млн. Sony предстоит пройти долгий путь, чтобы приблизиться к PS4, которая достигла продаж в 117,2 млн консолей за все время.

Sony может радоваться, так как выручка от игр и сетевых услуг возросла на 12% по сравнению с минувшим годом, а операционная прибыль увеличилась на 32%, с 335 миллионов до 443 миллионов долларов. Это связано с колебаниями валютных курсов, а также с ростом продаж собственных игр, особенно Helldivers 2, и услуг PlayStation Plus. Хотя доход от реализации программного обеспечения увеличился благодаря росту цен на игры, число проданных копий снизилось с 56,5 млн в аналогичном квартале прошлого года до 53,6 млн в первом квартале 2024 финансового года.

Отчет также акцентирует внимание на продолжающейся тенденции перехода к цифровым форматам на консольном рынке. В первом квартале 80% продаж пришлись на цифровые версии игр, тогда как в среднем за 2023 финансовый год этот показатель составил 70%.