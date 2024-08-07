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Zelikman
Российская армия провела комбинированные удары по тылам украинских сил
Сообщается об ударах по Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской и Сумской областям.

  Ночью с 6 на 7 августа российские вооруженные силы осуществили комплексные атаки по тыловым объектам ВСУ, используя разнообразные средства для поражения военных объектов киевских формирований.

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  На данный момент известен очередной удар по цели, расположенной в районе Белой Церкви, которая находится неподалеку от Киева. Это уже третий аналогичный удар за последние дни. Российские дроны типа «Герань» нанесли удары и по Николаевской области. Целью атаки стал военный аэродром, который уже подвергался обстрелу на днях, где был поражен склад с боеприпасами, предоставленными странами Североатлантического Альянса для истребителей F-16. На территории аэродрома ВСУ пытались провести восстановительные работы, однако, действия дронов «Герань» свели их на нет.

  Сообщается о комбинированных атаках, нацеленных на объекты в Хмельницкой и Винницкой областях. Согласно имеющимся данным, удары были нанесены по районам городов Шепетовка и Староконстантинов. В районе Шепетовки это уже второй обстрел с начала текущей недели. Кроме того, российская авиация производит удары по военнослужащим и технике украинской армии на севере Харьковской и Сумской областей. Уничтожены несколько мобильных зенитно-ракетных комплексов, а также «M2 Bradley». На севере от Харькова была сорвана попытка переброски подразделения, состоящего в основном из западных добровольцев, в сторону Липцов.

#сво #армия #авиация #бои #ракеты #дроны #удары
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