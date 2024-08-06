Однако, данная модель официально не будет продаваться за пределами Китайской Народной Республики

Компания BMW анонсировала новую версию своего кроссовера X3 текущего поколения. Модель впервые получила удлинённую колёсную базу, созданную исключительно для китайского рынка. При этом в КНР также будут поставляться стандартные версии X3, произведённые в США.

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Увеличение расстояния между осями BMW X3 составляет 110 миллиметров, и теперь оно достигает 2975 миллиметров, как у европейского BMW X5. В результате длина кроссовера возросла до 4865 миллиметров, и в BMW заявляют, что X3 стал лидером в своём сегменте на китайском рынке как по размерам, так и по внутреннему пространству. Изменение дизайна после удлинения практически не заметно.

Новый автомобиль будет представлен на китайском рынке в вариантах 25L и 30L. Оба варианта укомплектованы восьмидиапазонной автоматической коробкой и двухлитровым турбированным двигателем, который обеспечивает мощность 190 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, либо 258 лошадок и 400 Нм в зависимости от конфигурации. Кроме того, удлиненная версия X3 будет оборудована системой полного привода по умолчанию. Среди других улучшений стоит отметить мультимедийную систему, которая адаптирована для китайских онлайн-сервисов. Производство этих кроссоверов наладят на заводе BMW Brilliance в Шэньяне.

Также в Китае будет доступна сокращенная европейская версия кроссовера, но только в исполнении M50, оснащенная трёхлитровым двигателем мощностью 398 лошадей. Ожидается, что продажи начнутся в конце августа, когда BMW официально представит новинку на автосалоне в Чэнду. По предварительной информации, BMW не собирается добавлять новую версию M в семейство X3, и самая мощная бензиновая модификация останется за M50. В качестве "заряженной" модели выступит электрокар iX3, который разрабатывается на новой платформе Neue Klasse.