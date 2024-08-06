Компания BMW анонсировала новую версию своего кроссовера X3 текущего поколения. Модель впервые получила удлинённую колёсную базу, созданную исключительно для китайского рынка. При этом в КНР также будут поставляться стандартные версии X3, произведённые в США.
реклама
Увеличение расстояния между осями BMW X3 составляет 110 миллиметров, и теперь оно достигает 2975 миллиметров, как у европейского BMW X5. В результате длина кроссовера возросла до 4865 миллиметров, и в BMW заявляют, что X3 стал лидером в своём сегменте на китайском рынке как по размерам, так и по внутреннему пространству. Изменение дизайна после удлинения практически не заметно.
Новый автомобиль будет представлен на китайском рынке в вариантах 25L и 30L. Оба варианта укомплектованы восьмидиапазонной автоматической коробкой и двухлитровым турбированным двигателем, который обеспечивает мощность 190 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, либо 258 лошадок и 400 Нм в зависимости от конфигурации. Кроме того, удлиненная версия X3 будет оборудована системой полного привода по умолчанию. Среди других улучшений стоит отметить мультимедийную систему, которая адаптирована для китайских онлайн-сервисов. Производство этих кроссоверов наладят на заводе BMW Brilliance в Шэньяне.
Также в Китае будет доступна сокращенная европейская версия кроссовера, но только в исполнении M50, оснащенная трёхлитровым двигателем мощностью 398 лошадей. Ожидается, что продажи начнутся в конце августа, когда BMW официально представит новинку на автосалоне в Чэнду. По предварительной информации, BMW не собирается добавлять новую версию M в семейство X3, и самая мощная бензиновая модификация останется за M50. В качестве "заряженной" модели выступит электрокар iX3, который разрабатывается на новой платформе Neue Klasse.