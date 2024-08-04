Такие компании как Meta, Google и Microsoft уже оплатили миллиарды долларов за ускорители ИИ, и сталкиваются с некоторыми сложностями в бизнесе

Как уже сообщалось ранее, проблемы в дизайне могут затянуть выпуск новых ИИ-чипов компании Nvidia на срок до трех месяцев или даже дольше. Об этом писали в высокотехнологичном издании The Information.

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Однако эти неполадки могут напрямую повлиять на таких клиентов, как Meta Platforms (запрещенная на территории России экстремистская организация), Google, принадлежащий Alphabet, и Microsoft, которые вместе сделали заказы на чипы на сумму десятки миллиардов долларов. Об этом сообщается со ссылкой на источники, знакомые с процессом производства чипов и серверного оборудования для Nvidia.

В марте компания, занимающаяся разработкой чипов для искусственного интеллекта, представила новую линейку чипов Blackwell, которая заменила предыдущий флагманский чип Grace Hopper Superchip, разработанный для оптимизации генеративных ИИ-приложений.

"Как мы уже упоминали, потребность в Hopper крайне велика, и началась масштабная выборка Blackwell, что приведет к увеличению производства во второй половине года," - отметил представитель Nvidia в электронном письме, комментируя отчет.

На этой неделе Nvidia уведомила Microsoft и других ключевых облачных провайдеров о том, что производство её новейшего чипа из серии Blackwell задерживается, согласно данным, предоставленным источником из Microsoft и другим знакомым с ситуацией лицом. Такой расклад является не самым приятным для крупнейших техногигантов, которые уже сталкиваются с вопросами касательно рентабельности данной технологии в бизнесе.