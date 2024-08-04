Со слов представителей власти, ситуация может усугубиться, но силовые органы готовы к "быстрому вынесению приговоров"

В результате волнений, охвативших Великобританию в субботу, было арестовано множество людей, и звучат предостережения о возможном продолжении насилия в ближайшие дни.

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Столкновения между противниками иммиграции и их оппонентами произошли в английских городах и Северной Ирландии, в ходе которых пострадали полицейские, подвергшиеся нападениям. Власти также сообщили о предстоящих арестах. Цепочка событий началась в Саутпорте во вторник, когда три девушки погибли в результате нападения на вечеринке в тематическом клубе, посвященном Тейлор Свифт.

Министр внутренних дел Иветт Купер подчеркнула, что участники конфликтов понесут ответственность и отметила, что "насилию и беспорядкам не место на улицах Великобритании".

Министр юстиции Шабана Махмуд сообщила, что вся судебная система готова к быстрому вынесению приговоров, что может привести к круглосуточной работе судов, как это было в 2011 году. В субботу стычки между протестующими произошли во многих городах, таких как Халл, Ливерпуль и Бристоль, и несколько полицейских получили травмы.

Парламентарии всех политических групп осудили крайне правых после того, как волнения в Лондоне, Манчестере, Саутпорте и Хартлпуле предшествовали насилию в субботу. По всей стране были произведены аресты, и полиция предупреждает о возможности увеличения числа задержаний после анализа видеозаписей и материалов из социальных сетей.