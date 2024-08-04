По словам источника, уже через несколько месяцев вендоры перестанут производить видеокарты данной модели

Видеокарта RTX 3060 от Nvidia, когда-то одна из лучших на рынке, вскоре будет снята с производства после трех лет присутствия, сообщает китайский технологический форум Bobantang. Эта модель дебютировала в феврале 2021 года и стала любимицей среди пользователей.

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По информации, полученной от администратора форума Bobantang, Nvidia уже сообщила о прекращении производства RTX 3060 и порекомендовала своим партнерам по сборке видеокарт разместить последние заказы на графические процессоры. Согласно стандартной практике компании, последние партии RTX 3060 должны быть отправлены партнерам в течение следующих нескольких месяцев.

Если сведения окажутся верными, то пройдет некоторое время, прежде чем RTX 3060 исчезнет из продажи, так как поставщики видеокарт получат свои финальные партии лишь через несколько месяцев. Однако, стоит относиться к слухам такого рода с некоторым скепсисом. Согласно опросу Steam Hardware Survey за июль 2024 года, RTX 3060 удерживает статус самого популярного GPU среди всех устройств с долей в 5,71% на рынке настольных видеокарт. Это на почти 2% больше, чем у его ближайшего конкурента.

Изначальные 12-гигабайтные, а затем и 8-гигабайтные версии стали настоящими фаворитами среди пользователей. Несмотря на то что RTX 3060 превзошла ожидания за время своего существования, ее окончание в продаже станет грустным моментом для многих энтузиастов.