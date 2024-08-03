Также фиксируются случаи нападения на представителей правоохранительных органов

Как сообщает американское издание Bloomberg, в результате масштабных протестов, охвативших всю Великобританию, зафиксированы случаи нападения на сотрудников полиции с использованием кирпичей, стульев и бутылок.

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Сотрудники правоохранительных органов Мерсисайда сообщили о нескольких пострадавших в ходе серьезных беспорядков, произошедших в центре Ливерпуля в субботу. В Халле власти задержали четырех человек, так как трое полицейских получили ранения во время демонстрации, когда протестующие напали на одну из гостиниц.

По всей стране зафиксированы столкновения между сторонниками и противниками иммиграции, при этом полиция выстраивала барьеры, чтобы разделить конфликтующие группы. Министры собрались в субботу для обсуждения рисков новых беспорядков после серии жестоких столкновений, произошедших за последние три дня.

В Ливерпуле, вдоль улицы Стрэнд, полицейских атаковали, бросая в них кирпичи, бутылки и сигнальные ракеты. Один из офицеров был сброшен с мотоцикла. В Сток-он-Тренте в ходе напряжённых столкновений между антиисламской группой и антирасистским митингом участники также бросали кирпичи и фейерверки в полицейских.

В Халле главный суперинтендант полиции сообщил, что представителей правоохранительных органов забрасывают яйцами и бутылками. Полиция Большого Манчестера объявила о необходимости разгона митинга, а их коллеги из Мерсисайда получили расширенные полномочия по задержанию и обыску для предотвращения запланированных протестов.

На рыночной площади Ноттингема произошли стычки между противоборствующими сторонами, в ходе которых в обе стороны летели бутылки, кирпичи и другие предметы.