Электромобиль «Молния» будет оснащен 204-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 85 кВт/ч

Прототип электроседана под названием «Молния» был продемонстрирован на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». На данный момент этот автомобиль представляет собой лишь концептуальную модель, однако, его платформа уже имеет значительную степень проработки. Информации о возможном серийном производстве электрокара пока нет.

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Согласно имеющимся данным, «Молния» создана новыми специалистами инженерного центра, работающего при московском департаменте транспорта. Цели этой разработки не уточняются: по одной из гипотез, речь идет о создании электромобиля на новой универсальной платформе для российских заводов. По другой версии, «Молния» могла быть задуманной как потенциальная вторая модель в рамках программы «Атом».

По концепции создателей, электроседан оснащён полностью независимой подвеской на подрамниках и стальным каркасом кузова, в нижней части которого установлен аккумулятор с системой жидкостного охлаждения. Максимальная мощность электродвигателя достигает 204 лошадиных сил и располагается спереди. Аккумулятор, который весит 550 килограммов, имеет ёмкость 85 кВт/ч, однако, данные о его ориентировочном запасе хода пока отсутствуют.

Среди ближайших отечественных новинок в области электротранспорта ожидается электромобиль «Атом», серийное производство которого планируется запустить на заводе «Москвич» в 2025 году. Сам завод, как сообщалось в 2023 году, также намеревался создать свой электромобиль. В дальнейшем в планах компании появилась идея о батарейной версии лифтбека «Москвич 6», однако эти задумки пока не получили дальнейшего развития.