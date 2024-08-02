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Zelikman
BMW запатентовала технологию, основанную на надувных аэродинамических элементах
По мнению экспертов, такое решение может быть на порядок экономичнее и более универсальным в сравнение с традиционными активными антикрыльями и другими заслонками

  Концерн BMW зарегистрировал в Германии свою новую технологию активной аэродинамики, сообщает CarBuzz. Баварская компания создала концепцию, основанную на надувных аэродинамических элементах. Это решение позволит достигать высокоточного управления аэродинамическими характеристиками, а производство таких элементов может оказаться более экономичным по сравнению с традиционными активными антикрыльями и другими заслонками.

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  По замыслу, надувной элемент будет включать в себя жесткое основание и гибкую верхнюю часть, форма которой будет меняться под воздействием давления. Для хранения воздуха в надувном элементе предусмотрен специальный резервуар, а его подача будет осуществляться с помощью компрессора. По расчетам BMW, при использовании карбона и армированного пластика эти устройства смогут выдерживать внутреннее давление до 50 атмосфер, что обеспечит необходимую жесткость даже при гибкости поверхности. Данная технология позволит существенно изменять аэродинамические формы отдельных элементов, адаптируя их к дорожным условиям в режиме реального времени. Кроме того, воздух, выпускаемый из элементов, также сможет способствовать улучшению аэродинамики автомобиля.

  Важным достоинством технологии, которую демонстрирует BMW, является ее конструктивная простота. Комбинация надувного элемента с компрессором оказывается технически более доступной и менее затратной по сравнению с гидравлическими системами или электрическими приводами, которые используются для управления. Эта технология также универсальна - её можно применять в различных частях кузова, например, для создания антикрыльев, обвесов на пороги и жалюзи для радиаторов. Однако, о возможностях серийного производства данной концепции пока нет информации.

  Одним из последних оригинальных решений, внедрённых на практике, стали шины, оснащенные датчиками, позволяющими им обмениваться данными с бортовой системой автомобиля. В случае определения конкретной модели шины, центральная система подстраивает параметры стабилизации под её характеристики. Эта разработка принадлежит компании Pirelli, и на данный момент она применяется лишь на одном автомобиле - новом суперкаре Pagani Utopia Roadster.

#технологии #автомобили #транспорт #bmw #патент
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