Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Каспийская флотилия в скором времени пополнится новым ракетным катером проекта 12418 «Молния»
Накануне судно было спущено на воду, и в скором времени оно пройдёт все заключительные испытания

  В ближайшее время Каспийский флот получит новый ракетный катер проекта 12418 «Молния». Церемония спуска судна состоялась на верфи компании «Вымпел» в Рыбинске, Ярославская область, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

реклама

  Как уточнили специалисты «Вымпела», катер, названный «Ступинец», был разработан по улучшенному проекту, доработанному КБ «Алмаз» по заказу Министерства обороны. Изначально судно планировалось для иностранного заказчика. Судя по фотографиям с церемонии, «Ступинец» получил две счетверенные пусковые установки для ракет Х-35, вместо четырех ракет «Москит», как это предусмотрено в базовой версии проекта. Хотя также обсуждали возможность установки шестнадцати ракет, что значительно увеличивало бы боевую мощь катера, так как на борту было достаточно места для этого. В случае реализации данного варианта катер стал бы действительно опасным противником.

  "На судне «Молния» установлено новейшее вооружение, а также современные системы навигации и связи. Изменения затронули и конструкцию корабля, что положительно сказалось на комфортабельности, что особенно важно для экипажа, который его использует", - сообщили представители предприятия.

  После завершения строительства и прохождения всех необходимых тестов катер станет частью Каспийской флотилии. Хотя точные даты пока не озвучены, есть вероятность, что это произойдет до конца 2024 года. Подготовка катеров происходит на высоком уровне, что подтверждает и заселение экипажа на «Ступинец», который пройдёт все испытания вместе с судном.

  Ранее информация указывала на то, что компания «Вымпел» работает над созданием ещё одной аналогичной «Молнии», однако, данный катер будет передан Черноморскому флоту. Информации о текущем состоянии этих работ не поступало.

#россия #техника #армия #оружие #флот
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
2
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
45
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
3
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
3
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
7
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
7
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
12
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
66
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
111
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
34

Сейчас обсуждают

Вадим Андриевский
00:47
Такой же фейк как и этот.
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
Mad'Max
00:46
Ну это и близко не стоит с гораздо большими проблемами синих. Тут сбои получались частыми просто из-за огромного количества топового железа завязанного в одну мегасистему и работающего близко к предел...
Nvidia H100 и память HBM3 являются причиной половины сбоев при обучении LLama 3
REY_B_
00:45
Ну так, хотели создать аналог человеческого разума? Ну так озаботьтесь и аналогом психушки! - Копируется же вещь совсем не идеальная! Да ещё со встраиванием политических косяков
Исследование показало, что чат-боты ИИ демонстрируют уникальные предубеждения при принятии решений
Вадим Андриевский
00:45
Шляпный фейк. 5% макс.
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
LobsterTraid
00:41
Почему?Типо будет как с лучами?
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
Джон Киловатт
00:26
Вы на карты дрочите что ли, этот с своей печатью по жизни здесь, молитесь 100 фпс))))??
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
VerNOX
00:18
Я да, серьезно, даже слишком серьёзно) А против аудитории, конечно же, ничего не имею. Я вас всех прекрасно понимаю, уважаю и можно даже сказать люблю. Как человек человека. Да просто это же настоль...
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
извращелло
00:12
~90% обладателей топового железа, включая мониторы, большую часть своей никчемной "жизни" проводят за своими уберкомпами пожирая всё дерьмо без разбора какое им высрут, полагают, что с "серебрянного ...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Колючка
00:06
Я местный Эксперт. Покупай АМД.
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
Николай Новичков
23:49
Спасибо
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем