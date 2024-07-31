Накануне судно было спущено на воду, и в скором времени оно пройдёт все заключительные испытания

В ближайшее время Каспийский флот получит новый ракетный катер проекта 12418 «Молния». Церемония спуска судна состоялась на верфи компании «Вымпел» в Рыбинске, Ярославская область, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Как уточнили специалисты «Вымпела», катер, названный «Ступинец», был разработан по улучшенному проекту, доработанному КБ «Алмаз» по заказу Министерства обороны. Изначально судно планировалось для иностранного заказчика. Судя по фотографиям с церемонии, «Ступинец» получил две счетверенные пусковые установки для ракет Х-35, вместо четырех ракет «Москит», как это предусмотрено в базовой версии проекта. Хотя также обсуждали возможность установки шестнадцати ракет, что значительно увеличивало бы боевую мощь катера, так как на борту было достаточно места для этого. В случае реализации данного варианта катер стал бы действительно опасным противником.

"На судне «Молния» установлено новейшее вооружение, а также современные системы навигации и связи. Изменения затронули и конструкцию корабля, что положительно сказалось на комфортабельности, что особенно важно для экипажа, который его использует", - сообщили представители предприятия.

После завершения строительства и прохождения всех необходимых тестов катер станет частью Каспийской флотилии. Хотя точные даты пока не озвучены, есть вероятность, что это произойдет до конца 2024 года. Подготовка катеров происходит на высоком уровне, что подтверждает и заселение экипажа на «Ступинец», который пройдёт все испытания вместе с судном.

Ранее информация указывала на то, что компания «Вымпел» работает над созданием ещё одной аналогичной «Молнии», однако, данный катер будет передан Черноморскому флоту. Информации о текущем состоянии этих работ не поступало.