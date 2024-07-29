Компания начала продажи своего суперкара еще в феврале текущего года

В начале прошлого года компания BYD представила прототип своего электрического суперкупе YangWang U9. Несмотря на то, что продажи начались в феврале, как сообщает CarNewsChina, фактические автомобили появятся лишь в конце августа. В связи с задержкой поставок, производитель пообещал различные бонусы.

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По информации концерна, производство суперкара уже запущено, и с наступлением позднего лета автомобили начнут поступать к официальным представителям YangWang. Клиенты, оформившие заказ, смогут отслеживать статус доставки своих машин в специальном приложении. В случае задержек компания намерена начислять владельцам по 2000 кредитов за каждый день ожидания, что эквивалентно 200 юаням. Эти кредиты можно будет использовать в сервисных центрах, например, при плановом обслуживании U9.

Суперкар U9 выделяется четырехмоторным агрегатом, способным генерировать 1305 лошадиных сил и 1680 Нм крутящего момента. Он разгоняется до 100 километров в час всего за 2,36 секунды и достигает максимальной скорости в 310 километров в час. Также U9 оснащён передовой подвеской DiSus-X, которая осуществляет контроль над продольными, поперечными и вертикальными движениями кузова. Ожидаемый диапазон пробега составляет от 450 до 465 километров. В компании BYD подчеркнули, что на силовую установку и электронику предоставляется пожизненная гарантия. Стоимость U9 составляет 1,68 миллиона юаней, что эквивалентно свыше $230 тысяч.

В начале июля U9 был замечен на Нюрбургринге, что наводит на мысли о намерении производителя BYD побороть один из рекордов знаменитой трассы. Похожие амбиции имеет и Xiaomi, которая разработала высокопроизводительную версию своего седана SU7 специально для Нордшляйфе.