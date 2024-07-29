Подразделения войскового соединения «Центр» продолжают свои успехи на Покровском направлении, освобождая населенные пункты Донецкой Народной Республики. После Прогресса бойцы также освободили посёлок Волчье, которое было очищено ещё на прошлой неделе и теперь полностью находится под контролем российских сил. Соответствующая информация была предоставлена Министерством обороны в их ежедневной сводке.
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На текущий момент Покровское направление является наиболее активным, и российские войска, обладая маневренностью, продолжают наступательные действия, пробивая оборону украинских формирований. Это подтверждается и украинским Генеральным штабом, который охарактеризовал ситуацию как "тревожную". По свежим данным, почти половина всех боевых столкновений, имевших место за последние сутки, произошла именно в этом районе. Несмотря на принимаемые меры, Вооружённым силам Украины не удается сдержать продвижение российских войск.
В течение суток на аэродроме в Харькове, помимо двух радиолокационных станций, был уничтожен один штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины. Министерство обороны также подтвердило ликвидацию радиолокационных станций ATCR-33S и «Скала-М».
На других участках линии боевого соприкосновения ситуация не претерпела значительных изменений, хотя наблюдается прогресс почти во всех местах, кроме Северного направления, где идут активные столкновения в Волчанске и районе Глубокого. На Купянском направлении бойцы «Западной» группы войск продвинулись на 2 километра в направлении села Песчаное, однако, эта информация пока неофициальная. Группа «Юг» также проявила активность, ивановские десантники заняли первый ряд домов в микрорайоне «Новое», перешагнув через канал «Северский Донец-Донбасс».
В зоне «Востока» продолжаются бои в сторону Макаровки, где морская пехота ТОФ заняла несколько укреплений ВСУ. На Запорожском участке протекают активные бои за контроль над опорными пунктами севернее Работино.