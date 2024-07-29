Также сообщается, об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Харьковской области

Подразделения войскового соединения «Центр» продолжают свои успехи на Покровском направлении, освобождая населенные пункты Донецкой Народной Республики. После Прогресса бойцы также освободили посёлок Волчье, которое было очищено ещё на прошлой неделе и теперь полностью находится под контролем российских сил. Соответствующая информация была предоставлена Министерством обороны в их ежедневной сводке.

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На текущий момент Покровское направление является наиболее активным, и российские войска, обладая маневренностью, продолжают наступательные действия, пробивая оборону украинских формирований. Это подтверждается и украинским Генеральным штабом, который охарактеризовал ситуацию как "тревожную". По свежим данным, почти половина всех боевых столкновений, имевших место за последние сутки, произошла именно в этом районе. Несмотря на принимаемые меры, Вооружённым силам Украины не удается сдержать продвижение российских войск.

В течение суток на аэродроме в Харькове, помимо двух радиолокационных станций, был уничтожен один штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины. Министерство обороны также подтвердило ликвидацию радиолокационных станций ATCR-33S и «Скала-М».

На других участках линии боевого соприкосновения ситуация не претерпела значительных изменений, хотя наблюдается прогресс почти во всех местах, кроме Северного направления, где идут активные столкновения в Волчанске и районе Глубокого. На Купянском направлении бойцы «Западной» группы войск продвинулись на 2 километра в направлении села Песчаное, однако, эта информация пока неофициальная. Группа «Юг» также проявила активность, ивановские десантники заняли первый ряд домов в микрорайоне «Новое», перешагнув через канал «Северский Донец-Донбасс».

В зоне «Востока» продолжаются бои в сторону Макаровки, где морская пехота ТОФ заняла несколько укреплений ВСУ. На Запорожском участке протекают активные бои за контроль над опорными пунктами севернее Работино.