Таким образом компания планирует бороться с незаконными перевозками китайских машин.

Производитель премиальных электрических автомобилей Zeekr, входящий в состав холдинга Geely, объявил о своей готовности блокировать автомобили, приобретённые не у официальных дистрибьюторов. Об этом сообщает казахстанский ресурс Tengri Auto с ссылкой на представительство Zeekr International.

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Представители компании уточнили, что данное решение касается исключительно электромобилей, выпущенных после 15 июля 2024 года и предназначенных для китайского рынка. Таким образом, блокировка может коснуться автомобилей, купленных в Китае и впоследствии переведённых в другие страны через неофициальные пути. Если Zeekr зафиксирует, что электромобиль используется за пределами Китайской Народной Республики или владелец применяет несанкционированную сим-карту, он сначала уведомит водителя о том, что транспортное средство находится вне зоны обслуживания, указанной в контракте на покупку, и предложит вернуться в установленную зону.

В случае, если владелец не обратит внимания на данное уведомление, компания отключит экран системы мультимедиа. Таким образом, электромобиль останется на ходу, но пользователь потеряет доступ ко многим его функциям. На данный момент бренд Zeekr официально представлен в Казахстане, Узбекистане, Беларуси и Азербайджане, но отсутствует на российском рынке. Тем не менее, электрокары этой марки часто занимают первые строчки в списках наиболее востребованных батарейных автомобилей в Российской благодаря «серым» поставкам.