Данная модель попала в книгу рекордов Гиннесса, как гибрид с самым большим запасом хода, преодолев 2170 километров без дозаправки и подзарядки

Компания Chery запустила продажи нового гибридного кроссовера Fulwin T10 на рынке Китайской Народной Республики. Этот вседорожник предлагает два двигателя с различными типами привода, два варианта внутреннего оформления и три уровня комплектации с ценами, варьирующимися от 189900 до 229900 юаней, что соответствует примерно 2,23 - 2,7 миллиона рублей. Ранее этот автомобиль был включён в книгу рекордов Гиннесса как гибридный кроссовер с самым большим запасом хода.

реклама

Базовые модификации T10 оснащены только передним приводом и полуторолитровым двигателем мощностью 156 лошадок, который работает в сочетании с электромотором, развивающим 224 лошадей и 390 Нм. В электрическом режиме такой кроссовер может проехать 210 километров. Высшая комплектация дополнительно получает мотор на задней оси, что увеличивает общую мощность до 238 лошадиных сил и сокращает разгон до 100 километров в час с 8,8 до 4,9 секунды, но дальность без ДВС уменьшается до 200 километров.

Согласно официальной информации, общий запас хода Fulwin T10 достигает 1400 километров. В ходе недавнего тестирования этот кроссовер преодолел на китайских дорогах 2170 километров.

В комплектацию кроссовера войдут, к примеру, мультимедийная система с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями и 50-дюймовый проекционный экран, 20-дюймовые колеса, отделка салона кожей, функционал точки доступа к интернету, до 14 динамиков от Sony, а также комплекс ассистентов водителя с уровнем автономности 2.5. Интерьер модели Fulwin T10 сможет принимать как пять, так и шесть посадочных мест.