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Zelikman
АвтоВАЗ планирует провести модернизацию своих предприятий для запуска производства новых моделей
Сообщается, что в период с 29 июля по 18 августа функционирование предприятий будет приостановлено

  АвтоВАЗ объявил о корпоративном отпуске, который продлится с 29 июля по 18 августа. В этот период массовое производство автомобилей временно приостановится, однако, тем временем в Тольятти и Ижевске планируется провести модернизацию оборудования. В частности, начнётся подготовка производственных мощностей для сборки Lada Aura, запустить которую планируется в сентябре.

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  На тольяттинском заводе будут обновлять оборудование сварочного цеха для изготовления компонентов Aura и реализовывать проект Iskra. Также запланирована оптимизация зон для подготовки комплектов деталей, которые пойдут на сборочный конвейер, и улучшение испытательных стендов.

  В дополнение к этому, будет оптимизирована сборочная линия для внедорожников Lada Niva в Тольятти. Ижевский завод, отвечающий за производство Lada Largus, обновит камеры для окраски кузовов. В течение отпуска на заводе рассчитывают сформировать запас комплектующих для оперативного восстановления производства и обеспечения его стабильной работы.

  Ранее сообщалось, что в 2024 году АвтоВАЗ намерен собрать около 3 тысяч седанов Aura, в том числе в упрощённых комплектациях для таксопарков, и готов увеличить объём производства при высоком спросе.

#россия #технологии #автомобили #рынок #автоваз #lada
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