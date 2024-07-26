Компании начинают производство китайских автомобилей на своих предприятиях

Китайские компании по производству электромобилей стремительно укрепляют свои позиции в Европе, чтобы уменьшить последствия введённых пошлин, которые направлены на ограничение их ценового преимущества по сравнению с местными производителями, испытывающими финансовые трудности.

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С ростом тарифов Евросоюза на китайские электромобили до 48%, новое поколение китайских производителей объединяет усилия с европейскими партнёрами, чтобы их автомобили классифицировались как местные. В противном случае китайские транспортные средства могут подорожать для покупателей на тысячи евро или вовсе стать нерентабельными.

В Барселоне вскоре появится модель Omoda E5, созданная китайской компанией Chery Automobile в сотрудничестве с испанской Ebro-EV Motors. В Польше электромобили T03 от Leapmotor начинают выпускаться на заводе Stellantis NV, который производит Jeep и Fiat. Тем временем BYD Co. анонсировала планы по строительству завода в Венгрии и рассматривает открытие нового в Турции, в то время как Zeekr ищет производственные площадки, принадлежащие своему холдингу Geely.

Вход китайских производителей на европейский рынок представляет угрозу для местных гигантов, вынужденных устанавливать партнерства и освобождать пространство для новых соперников, одновременно закрывая некоторые из своих заводов в условиях нестабильного роста глобальных продаж.