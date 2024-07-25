Сообщается, что всего уже выпущено порядка 330 тысяч машин, из них 66% модели марки Lada

Росстат обнародовал результаты производственной деятельности в сфере легковых транспортных средств в Российской Федерации за первые шесть месяцев 2024 года. Сравнительно с 2023 годом, объемы автопроизводства увеличились на 62%. Также был отмечен значительный рост производства в рамках месячного анализа.

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В первом полугодии текущего года в стране было собрано 330 тысяч легковых автомобилей, причем около 66% из них составляют автомобили марки Lada. По предварительным данным, АвтоВАЗ за этот период реализовал более 217 тысяч единиц. Хотя Росстат не предоставляет количественных данных за июнь, известно, что относительно мая и июня 2023 года рост составил 45%. Согласно информации из имеющихся источников, в начале лета с конвейеров сошло приблизительно 63 тысячи автомобилей. Также за полгода увеличились объемы производства двигателей внутреннего сгорания на 11%, грузовых автомобилей на 21% и автобусов весом свыше 5 тонн на 19%.

АвтоВАЗ планирует в этом году нарастить объемы производства как за счет увеличения выпуска имеющихся моделей, так и за счет новой линейки. В сентябре начнется сборка удлиненного седана Lada Aura, а в декабре - Lada Niva Sport. В Ижевске стартует сборка электрического универсала Lada e-Largus.