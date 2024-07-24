Данная мера применяется на фоне существенного увеличения цен на топливо как на бирже, так и в рознице

С 1 августа в России вновь вступит в силу запрет на экспорт бензина всех марок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-премьера Александра Новака. По имеющейся информации, данное ограничение вводится на фоне значительного увеличения цен на топливо как на бирже, так и в розничной торговле.

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Александр Новак отметил, что технически ограничительная мера, установленная весной этого года, должна действовать до 1 сентября. В условиях избытка топлива на внутреннем рынке в летний период действие эмбарго было приостановлено, однако, с окончанием срока приостановки 1 августа, оно будет вновь применено. Министерство энергетики России уже обсуждает возможность продлить запрет на сентябрь и октябрь. В правительственных кругах подчеркивают, что окончательное решение будет принято лишь после тщательного анализа ситуации на рынке топлива, с целью поддержания равновесия между спросом и предложением в стране.

С начала лета наблюдается увеличение цен на бензин на товарной бирже, и сейчас стоимость тонны АИ-95 достигла 75 тысяч рублей. В осенний период прошлого года, во времена топливного кризиса, максимальная цена на «девяностый» составляла 76,8 тысячи рублей за тонну. В розничной торговле цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 4,1% с начала года, что находится в рамках уровня инфляции.

Осенью 2023 года в России было введено эмбарго на экспорт нефтепродуктов, которое касалось как бензина, так и дизельного топлива. В октябре представители правительства отметили, что эта мера оказала положительное влияние и способствовала стабилизации ситуации на рынке топлива.